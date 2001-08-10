Тихоокеанское
информационное агентство
24 Октября 2019
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15:40, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают кататься на коньках

В предстоящее воскресенье, 27 октября, на ледовой арене спортивной школы «Кристалл» ждут любителей активного отдыха от 6 лет и старше на массовые катания.Сеансы длительностью по 45 минут будут проходить с 14:45 до 20:30. Между сеансами катания будут перерывы для работы ледозаливочной машины.

Гостей ждет приятная атмосфера, звуковое и световое сопровождение. Также к услугам посетителей прокат коньков.

В администрации спортивного учреждения напоминают, что лиц в состоянии алкогольного опьянения на ледовую арену не пустят.

Справки по телефону: 8 (4242) 240-160.

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