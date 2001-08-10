Тихоокеанское
информационное агентство
24 Октября 2019
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18:00, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Островитян приглашают на турнир по армейскому рукопашному бою

Дальневосточный турнир по армейскому рукопашному бою в память Героя России Виктора Дудкина состоится в областном центре 27 октября. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.

За звание лучших бойцов будут бороться команды Приморского, Хабаровского, Камчатского краев, а также спортивных клубов Сахалинской области. В областной центр приедут спортсмены из Охи, Шахтерска, Александровск-Сахалинского, Поронайска и Корсакова.

На ринг выйдут бойцы в возрасте от 8 до 18 лет и старше.

Соревнования пройдут в спортивной школе по греко-римской борьбе Южно-Сахалинска (ул. Горького 7/1). Торжественное открытие состоится в 11:00. Вход свободный.

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