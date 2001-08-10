Анивская "Виктория-1" стала лучшей по паралимпийской бочче
Открытые соревнования Сахалинской области по адаптивной (паралимпийской) бочче среди инвалидов и людей с полноценным здоровьем прошли в островной столице. За звание сильнейшего поборолись команды из Анивы, Смирных, Южно-Сахалинска, Корсакова, Холмска, Долинска и села Горнозаводска Невельского района. Всего в соревнованиях приняли участие более 80 спортсменов разных возрастов.
Как ТИА "Острова" сообщили в региональном минспорта, в каждой команде участвовало по четыре человека. Важной составляющей соревнований является то, что в составы команд входили как спортсмены с инвалидностью, так и здоровые люди. Вместе они преодолевали трудности и шли к победе. Согласно правилам игры, соперники должны подкатить свои мячи (синие или красные) как можно ближе к белому мячу (джеку). Чем ближе мячи к джеку, тем больше команда набирает очков.
По итогу состязаний первое место завоевали представители команды «Виктория-1» из Анивы. Радость победы разделили Виктор Дышлюк, Владимир Ри, Людмила Андреева и Борис Верман. Серебро взяла команда «Холмск-2» в составе – Лариса Захарова, Яна Григорьева, Юрий и Татьяна Кошкины. Замкнула тройку лидеров «Виктория-2» (Анива) - Светлана Игнатенко, Максим Заикин, Пак Ен Сик и Карасёва Ирина.
- Соревнования по адаптивной бочче проводятся на Сахалине уже на протяжении 6-7 лет. Причём проходят они не только в Южно-Сахалинске, но и в Аниве. Как адаптивный спорт бочча развивается в области очень широко, в неё играют представители разных муниципалитетов. Игра полезна в развитии мелкой моторики, точности и силы броска, дальномерности, - рассказал главный судья Алексей Власов. - Мы очень рады, что на состязаниях присутствуют такие почётные гости, как Сергей Бурлаков. Этот человек достиг высочайших результатов в адаптивном спорте и является большим примером для людей, особенно для молодёжи.
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