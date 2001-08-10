Свыше 400 каратистов стали участниками «Кубка Сахалина»

Международные соревнования по олимпийскому каратэ WKF «Кубок Сахалина» стартовали в областном центре. Состязания посвящены 30-летию областной федерации каратэ и 15-летию СШОР восточных видов единоборств. Спортивное мероприятие собрало более 400 спортсменов из Амурской области, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, а также Республики Корея, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства спорта.

Самым юным спортсменам – всего 6-7 лет. Самые «возрастные» – на 10 лет старше. Они определяют победителей и призеров в двух дисциплинах: «ката» (технический комплекс) и «кумитэ» (контактный поединок).

Первые победители турнира уже известны. Но сами соревнования еще продолжаются. По словам организаторов, они продлятся до позднего вечера. Зрелищные поединки увидеть в спортивном комплексе ГБУ «СШ по волейболу» (ул. Горького, 7/3).

Вход для зрителей свободный.