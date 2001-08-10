Турнир по рукопашному бою собрал на Сахалине тринадцать команд
Третий всероссийский турнир по рукопашному бою памяти полковника Рашита Ишкинина состоялся в Южно-Сахалинске. За звание лучших боролись 13 команд из четырех регионов страны, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального минспорта.
Участники турнира соревновались в восьми весовых категориях — от 55 до 90 килограммов. На ковер вышли бойцы из южных и северных районов Сахалинской области, Приморского края, Хабаровского края, Москвы.
— Выступаю уже третий год, второй раз беру первое место. Впечатления хорошие, соперники достойные. Из трудностей — учения, а в бою всегда легко, если ты упорно тренировался. - поделился Расул Абдылдаев, представитель южно-сахалинского клуба «Ахмат».
По итогам поединков первое место в общекомандном зачете у команды Центрального федерального округа (Москва). В личном зачете золотые медали получили сахалинцы Богдан Егоров, Расул Абдылдаев, Дорджи Нуров, Тимофей Микшенко, а также Владислав Мызников, Юрий Рассказов, Дмитрий Кучерявых, Ибрагим Шерифов из Москвы.
Победители турнира отправятся на чемпионат России. Он пройдет в городе Орел с 5 по 8 декабря.
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