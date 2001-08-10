Больше 200 сахалинских спортсменов объединил «Путь одной звезды»
Всероссийский день гимнастики отметили в Южно-Сахалинске. В рамках празднования в центре «Восток» состоялась шоу-программа «Путь одной звезды», которая объединила представителей всех направлений гимнастики Сахалинской области - всего около 200 человек.
Как ТИА "Острова" рассказали в пресс-службе регионального минспорта, подготовку к празднованию начали за несколько месяцев. Раньше на островах подобных шоу программ никогда не было. Все номера были подготовлены специально для всероссийского дня гимнастики.
- Большая работа проведена специалистами министерства спорта Сахалинской области, а моя задача была собрать это все в большой красивый сюжет. Очень простая заложена идея – мы в суете очень редко поднимаем голову в небо, смотрим на звезды, мечтаем и загадываем желания. Хочется вернуть всех нас взрослых в детский мир побед, мечты, звезд и первых шагов, - рассказала режиссёр программы Ольга Новикова.
Сальто, кувырки, прыжки, поддержки – это только малая часть того, что показали на сцене сахалинские спортсмены. Перед зрителями выступили воздушные гимнасты, а также акробаты на батутах. Творческие коллективы острова исполнили современные постановки и композиции. Отдельный элемент шоу – трюки от команды Extreme Sakhalin, которые появились на сцене верхом на велосипедах и самокатах.
- Я в первый раз выступаю не на соревнованиях. Обычно там я больше нервничаю, так как могу проиграть и будет обидно, а тут никакой конкуренции и мы просто занимаемся любимым делом. Эмоций много, так как все участники показывают отличный уровень, - поделился участник команды Extreme Sakhalin Иван Шевцов.
Впервые в выступлении поучаствовали тренеры спортсменов. Они вышли на сцену вместе со своими подопечными. А завершением программы стал выход двукратного призера Олимпийских игр по спортивной гимнастике Анны Павловой, которая специально прилетела на Сахалин для участия в программе.
- Я восхищен и хочу от всего сердца поздравить вас с Всероссийским днем гимнастики. Гимнастика - это целый мир, который охватывает множество направлений. А самое главное, что, несмотря на такое многообразие вас можно охарактеризовать одним словом – красота. Благодарю всех участников и организаторов этого праздника, - обратился к присутствующим в зале министр спорта области Сергей Буренков.
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