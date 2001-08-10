Сахалинские хоккеисты прервали победную серию «Динамо-Москва»

В минувшее воскресенье, 27 октября, «Сахалинские Акулы» встретились на втором матче домашней серии с «Динамо-Москва». К этой игре хозяева подошли с особой ответственностью, передает ТИА "Острова" со ссылкой на областное министерство спорта.

После вчерашнего проигрыша тренера «Акул» произвели перестановку игроков во всех звеньях, а вместо уже «привычного» Григория Колупаева на ворота встал Кирилл Кузьменко. Для голкипера матч на домашней арене стал дебютным. Такой эксперимент дал свои плоды. Островной команде удалось показать себя с лучшей стороны и окончить матч со счётом 4:1 в свою пользу.

Счёт открылся почти на 5 минуте периода. Даниил Москалёв получил удаление, оставив «Акул» в меньшинстве, а Егор Смирнов, успев за это время забросить шайбу, вывел московскую команду вперёд. «Динамо» несколько раз имели численное преимущество, проводили атаки, но ни одна из них успешной не оказалась.

В начале второго периода Георгий Ситников сумел сравнять счёт. А позже ещё двумя шайбами в гостевые воротами отметились Егор Агеев и Станислав Баснев.

Сценарий сегодняшней игры разворачивался подобно вчерашней, только действующие лица поменялись ролями. В начале третьей двадцатиминутки Виктор Башлаев забросил 4 шайбу московскому «Динамо» и матч принял агрессивный характер. Один за другим игроки обеих команд отправлялись на скамейки штрафников за грубость, толчки и удары клюшками.

Победу со счётом 4:1 одержали «Сахалинские Акулы». Все средства, вырученные с продажи билетов на прошедший матч будут переданы сахалинскому «Дому Ребёнка».

Уже 30 и 31 октября островитяне примут на льду «Арены Сити» абсолютных лидеров Париматч чемпионата МХЛ питерскую команду «СКА-1946». Все средства, вырученные с продажи билетов на прошедший матч, будут также переданы сахалинскому «Дому Ребёнка».