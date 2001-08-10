Юных сахалинцев научили кататься на коньках

Ознакомительное занятие по фигурному катанию сегодня объединило на льду спортивной школы «Кристалл» более двадцати детей от 4 до 8 лет. С помощью своих родителей малыши смогли сделать первые шаги на льду, а взрослые познакомились с тренерским составом отделения, и узнали о деталях записи на занятия, пишет ТИА "Остова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Юные гости впечатлились показательными выступлениями опытных спортсменов, которые постигают фигурное катание в «Кристалле» больше четырех лет. Поэтому желающих как можно скорее проверить гладкость льда в завершение занятия оказалось немало. Прокат коньков и участие в мероприятии для гостей были полностью бесплатными.

Тренер Анна Горошко продемонстрировала базовые элементы, которые следует знать всем, кто желает научиться держаться на льду. Ребята узнали как безопасно падать, наклоняться на коньках, держать корпус параллельно льду, а также приняли участие в танцевальной зарядке.

– Я уже каталась на коньках, когда каток в парке зимой работал. Теперь хочу научиться хорошо кататься. Так же, как спортсмены – говорит юная Виктория.

–Главной целью таких уроков для нас, тренеров, является привлечение новых воспитанников для занятий фигурным катанием, – говорит тренер Анна Горошко. – По опыту прошлых подобных мероприятий можно сказать, что интерес к нашему виду спорта после них возрастает, как и количество спортсменов.

Родители будущих фигуристов получили консультации о зачислении в группы, а также возможность выбрать тренера, под чьим руководством будет заниматься ребенок. Здесь следует отметить, что с наступлением нового учебного года в спортивной школе «Кристалл» тренерский состав отделения фигурного катания увеличился на одного специалиста. Теперь наряду с тремя тренерами здесь работает выпускница Московской государственной академии физической культуры Ольга Лысенкова.

В «Кристалле» намерены продолжать проведение открытых уроков по фигурному катанию для юных сахалинцев. Тем временем, информацию о зачислении в группы по фигурному катанию в спортивной школе «Кристалл» можно получить ежедневно, кроме выходных, с 09:00 до 18:00 по телефону 8 (4242) 240-166.