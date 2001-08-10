Сахалинки стали третьими на конкурсе современной хореографии во Владивостоке

XIII всероссийский конкурс современной хореографии «Танцевальный квартал» состоялся во Владивостоке. Сахалинскую область на соревновании представил ансамбль «Зазеркалье» хореографического центра «Мечта».

Как ТИА "Острова" сообщили в южно-сахалинской мэрии, всего в рамках конкурсной программы на суд жюри, в состав которого входили ведущие хореографы из Барселоны, Екатеринбурга, Владивостока и Хабаровска, было представлено 104 хореографические композиции. В конкурсе приняло участие 42 танцевальных коллектива из Амурской и Сахалинской области, Приморского и Хабаровского краев.

По словам участниц, конкуренция была сильной, но благодаря упорной работе руководителя «Зазеркалья» Екатерины Гавриловой и юных воспитанниц коллективу удалось завоевать третье место на престижном всероссийском конкурсе. Девушки выступили с номером «Долина цветов», достойно представив Южно-Сахалинск как танцующий город.

Помимо конкурсных просмотров и мастер-классов ребята посетили Приморскую сцену Мариинского театра и смотровые площадки Владивостока.