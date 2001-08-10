Островные волейболисты дважды обыграли «Динамо-ЦОП» из Краснодара

Второй тур чемпионата страны по волейболу «Элвари-Сахалин» начал матчами против «Динамо-ЦОП» из Краснодара. Обе игры, прошедшие в островной столице, завершилась победами хозяев площадки в трех партиях, передает ТИА "Острова" со ссылкой на областное министерства спорта.

В первой игре гости вышли вперед, но временно. На подаче Артура Себирзянова «Элвари-Сахалин» восстановил статус-кво (4:1). Очень скоро преимущество хозяев площадки быстро стало двукратным (10:5 и 12:6). Роман Видченко заблокировал удар соперника, а Егор Горбань завершил несколько атак, и вскоре партия была решена – 25:12.

Во второй гости набрали чуть больше очков, чем в первой. Точку в партии поставил Кирилл Орликовский, дебютировавший в роли связующего – 25:13.

Третий сет тоже не затянулся. Быстрые розыгрыши мяча и мощные удары островных волейболистов сделали свое дело. Как итог – 25:15 и 3:0 по партиям.

Вторая игра началась с результативного действия краснодарских волейболистов. На подаче Михаила Кокошина «Элвари» перехватил инициативу, а эйс Романа Видченко позволил закрепить успех 12:5. Далее Олег Величко и Артур Себирзянов своими атаками быстро погасили активность гостей, и партия пришла к своему логическому финалу – 25:16.

Во второй партии гости сразу же набрали три очка подряд, и наставнику «Элвари-Сахалин» Игорю Гайдабура пришлось брать тайм-аут. Затем счет колебался то в одну, то в другую сторону. И при счете 15:15 главный тренер «Элвари» вновь взял технический тайм-аут. Пауза помогла островитянам, и они быстро набрали четыре очка подряд. Остальное было делом техники. Решающее очко принес команде Илья Смирнов – 25:17.

В третьем сете запомнились эйсы Ивана Павлова, хитроумные скидки связующего Кирилла Орликовского, «сейвы» Станислава Тулаева, мощные завершения Егора Горбань. Словом, все внесли свою лепту в итоговую победу – 25:17 и 3:0 по партиям.

Одержав две победы над «Динамо-ЦОП», островитяне ждут теперь в гости «Динамо-МГТУ» из Майкопа. Матчи с командой из Адыгеи пройдут 30 и 31 октября.