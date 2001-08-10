Лучших самбистов определят на Сахалине

Открытый областной «Турнир Памяти» по самбо состоится в Корсакове. Его участниками станет около 150 спортсменов, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного минспорта.

Борьба будет проходить одновременно на двух коврах. В боях встретятся юноши и девушки 11-12 лет и 13-14 лет. Они будут соревноваться в десяти разных весовых категориях.

- Это рейтинговый турнир, то есть победители и призеры получают рейтинговые баллы для попадания в сборную Сахалинской области, - рассказали организаторы.

Соревнования пройдут 2 ноября в спортивно-оздоровительном комплексе «Флагман». Начало боев в 10:00, церемония открытия состоится в 12:00. Вход свободный.