Тихоокеанское
информационное агентство
30 Октября 2019
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Проезда между южно-сахалинской школой №6 не будет до середины ноября
15:00, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

Лучших самбистов определят на Сахалине

Открытый областной «Турнир Памяти» по самбо состоится в Корсакове. Его участниками станет около 150 спортсменов, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного минспорта.

Борьба будет проходить одновременно на двух коврах. В боях встретятся юноши и девушки 11-12 лет и 13-14 лет. Они будут соревноваться в десяти разных весовых категориях.

- Это рейтинговый турнир, то есть победители и призеры получают рейтинговые баллы для попадания в сборную Сахалинской области, - рассказали организаторы.

Соревнования пройдут 2 ноября в спортивно-оздоровительном комплексе «Флагман». Начало боев в 10:00, церемония открытия состоится в 12:00. Вход свободный.

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