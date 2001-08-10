Сахалинские хоккеисты вошли в сборную команду Дальнего Востока

Первый этап первенства Дальневосточного федерального округа по хоккею среди юношей до 14 лет завершился в Южно-Сахалинске. Он объединил семь команд из Владивостока, Хабаровска, Ванино, Благовещенска и островной столицы. Воспитанники Александра Скворцова и Константина Пятакова из спортивной школы «Кристалл» в результате шести матчей одержали победу в соревнованиях. На счету сахалинских хоккеистов 18 очков, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на учреждение.

Второе место в первом этапе заняли спортсмены команды «Амур-ДВ» из Хабаровска. На третьем месте – «Полюс» из Владивостока.

Следует отметить, что своим опытом с командой «Кристалл» наряду с «родными» тренерами делится и приглашенный специалист – Валерий Картаев. Он является заслуженным тренером России, и принимает активное участие в подготовке сахалинских хоккеистов. Во многом благодаря поддержке сильного тренерского состава хоккеисты добились высоких результатов на первенстве.

– Итогом победы в этапе первенства ДФО стало включение наших спортсменов в сборную команду Дальнего Востока. Семь хоккеистов «Кристалла-2006» отправятся защищать честь нашего региона на первенство сборных команд федеральных округов по хоккею среди юношей до 14 лет, – говорят в спортивной школе.

Сборная команда ДФО объединила 25 спортсменов, в числе которых семь игроков «Кристалла». В состав команды вошли самые результативные спортсмены: Ткаченко Евгений (вратарь), Падерин Богдан, Листвин Егор, Меркесов Егор (нападающие), Сабирзянов Александр, Игнатенко Владислав и Цой Роман (защитники). Кроме сахалинских спортсменов в сборную вошли представители хоккейных школ Владивостока, Благовещенска и Хабаровска.

Всероссийские соревнования пройдут в Сочи с 4 по 17 ноября, и объединят команды из Санкт-Петербурга, Москвы, Сочи и Екатеринбурга.

Сегодня спортсмены «Кристалла» отправились в Хабаровск. Там они примут участие в учебно-тренировочных сборах. А 4 ноября хоккеисты в составе сборной ДФО отправятся в Сочи.