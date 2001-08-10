Островитян зовут на ночной забег

Ночной забег, посвященный Дню народного единства, состоится в Южно-Сахалинске 3 ноября. Его участниками станут около 500 человек, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на региональное минспорта.

На старт выйдут и спортсмены, и просто любители кардио нагрузок. Всем выдадут налобные фонари.

Сбор участников в день мероприятия назначен на 19:00. Старт назначен на 20:00. Забег начнется на пересечении улицы Горького и дороги ведущей к «Горному воздуху». Сахалинцы преодолеют около трех километров.

На финише, который будет на средней площадке «Горного воздуха», всех встретит диджей. Также участники смогут полакомиться чаем с угощениями. Кроме этого, все получат сертификаты.

- Это будет неким закрытие бегового сезона, такое большое позитивное событие. Идея возникла очень давно. У нас много дневных спортивных мероприятий, а зимой мы провели мероприятие по выполнению норм ГТО вечером и тогда у меня родилась идея ночного забега. В этот раз решили устроить его на склонах «Горного воздуха», а в следующем году думаем изменить маршрут и отправиться на улицы города, - рассказал организатор забега Роман Трубецкой.

Зарегистрироваться можно по ссылке. Подробности можно узнать по телефону 8 965 297 25 97.