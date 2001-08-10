Соревнования по киокусинкай прошли на Сахалине
Соревнования «Холмские надежды» по киокусинкай среди мальчиков и девочек состоялись на Сахалине. Они собрали более 80 спортсменов в возрасте от 6 до 11 лет, пишет ТИА "Острова" на областное министерства спорта.
Представители Холмска и Южно-Сахалинска боролись за призы в дисциплине «ката» и «ката-группа». Помимо возрастных категорий участники были распределены по группам в зависимости от ученических степеней на «новичков» и «старших».
По итогам боев призовые места распределились следующим образом:
Ката-группа «Старшие»:
- Баррио Павел, Федоренко Николай, Василишин Ричард (Холмск)
- Пак Никита, Андреев Мирон, Грабовая Ксения, Рощупкина Альбина (Холмск)
- Зейналов Мафтун, Васюра Александр, Сторожкова Юлия (Южно-Сахалинск)
Ката-группа «Новички»:
- Коваленко Диана, Безручкин Станислав, Севко Мария (Холмск)
- Шубина София, Тарасова Мирана, Епихина Анастасия (Холмск)
- Тайлонова Анастасия, Кожевникова Полина, Остапенко Савелий (Холмск)
6 лет «Новички»:
- Черноусова Ева (Южно-Сахалинск)
- Старостенко Кирилл (Холмск)
- Коваленко Денис (Холмск)
7 лет «Новички» (мальчики):
- Безручкин Станислав (Холмск)
- Остапенко Савелий (Холмск)
- Фарфутдинов Виктор (Холмск)
7 лет «Новички» (девочки):
- Епихина Анастасия
- Шубина София
- Тарасова Мирана
8 лет «Новички»:
- Медуха Егор (Холмск)
- Мельников Марк (Холмск)
9 лет «Новички»:
- Панамарев Игорь (Холмск)
- Севко Мария (Холмск)
- Ли Данил (Южно-Сахалинск)
10 лет «Новички»:
- Коваленко Диана (Холмск)
- Козловская Валерия (Холмск)
- Кожевникова Полина (Холмск)
11 лет «Новички»:
- Кравченко Савва (Южно-Сахалинск)
- Черкасова Полина (Холмск)
7 лет «Старшие»:
- Ким Владислав (Южно-Сахалинск)
- Бурулин Макар (Южно-Сахалинск)
- Аликов Максим ( Холмск)
8 лет «Старшие» (мальчики):
- Пак Никита
- Павлов Егор (Холмск)
- Колобанов Руслан (Холмск)
8 лет «Старшие» (девочки):
- Грабовая Ксения (Холмск)
- Горбачева Виталина (Южно-Сахалинск)
- Сон Эльмира (Южно-Сахалинск)
9 лет «Старшие»:
- Матьякубов Ибрагим (Южно-Сахалинск)
- Рыбалко Григорий (Холмск)
- Толства Елизавета (Южно-Сахалинск)
10 лет «Старшие» (мальчики):
- Василишин Ричард (Холмск)
- Федоренко Николай (Холмск)
- Баррио Павел (. Холмск)
10 лет «Старшие» (девочки):
- Сторожкова Юлия (Южно-Сахалинск)
- Мыльникова Алина (Южно-Сахалинск)
- Рощупкина Альбина (Холмск)
11 лет «Старшие»:
- Горяйнов Вадим (Южно-Сахалинск)
- Назаров Андрей (Южно-Сахалинск)
- Васюра Александр (Южно-Сахалинск)
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