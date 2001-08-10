Соревнования по киокусинкай прошли на Сахалине

Соревнования «Холмские надежды» по киокусинкай среди мальчиков и девочек состоялись на Сахалине. Они собрали более 80 спортсменов в возрасте от 6 до 11 лет, пишет ТИА "Острова" на областное министерства спорта.

Представители Холмска и Южно-Сахалинска боролись за призы в дисциплине «ката» и «ката-группа». Помимо возрастных категорий участники были распределены по группам в зависимости от ученических степеней на «новичков» и «старших».

По итогам боев призовые места распределились следующим образом:

Ката-группа «Старшие»:

Баррио Павел, Федоренко Николай, Василишин Ричард (Холмск) Пак Никита, Андреев Мирон, Грабовая Ксения, Рощупкина Альбина (Холмск) Зейналов Мафтун, Васюра Александр, Сторожкова Юлия (Южно-Сахалинск)

Ката-группа «Новички»:

Коваленко Диана, Безручкин Станислав, Севко Мария (Холмск) Шубина София, Тарасова Мирана, Епихина Анастасия (Холмск) Тайлонова Анастасия, Кожевникова Полина, Остапенко Савелий (Холмск)

6 лет «Новички»:

Черноусова Ева (Южно-Сахалинск) Старостенко Кирилл (Холмск) Коваленко Денис (Холмск)

7 лет «Новички» (мальчики):

Безручкин Станислав (Холмск) Остапенко Савелий (Холмск) Фарфутдинов Виктор (Холмск)

7 лет «Новички» (девочки):

Епихина Анастасия Шубина София Тарасова Мирана

8 лет «Новички»:

Медуха Егор (Холмск) Мельников Марк (Холмск)

9 лет «Новички»:

Панамарев Игорь (Холмск) Севко Мария (Холмск) Ли Данил (Южно-Сахалинск)

10 лет «Новички»:

Коваленко Диана (Холмск) Козловская Валерия (Холмск) Кожевникова Полина (Холмск)

11 лет «Новички»:

Кравченко Савва (Южно-Сахалинск) Черкасова Полина (Холмск)

7 лет «Старшие»:

Ким Владислав (Южно-Сахалинск) Бурулин Макар (Южно-Сахалинск) Аликов Максим ( Холмск)

8 лет «Старшие» (мальчики):

Пак Никита Павлов Егор (Холмск) Колобанов Руслан (Холмск)

8 лет «Старшие» (девочки):

Грабовая Ксения (Холмск) Горбачева Виталина (Южно-Сахалинск) Сон Эльмира (Южно-Сахалинск)

9 лет «Старшие»:

Матьякубов Ибрагим (Южно-Сахалинск) Рыбалко Григорий (Холмск) Толства Елизавета (Южно-Сахалинск)

10 лет «Старшие» (мальчики):

Василишин Ричард (Холмск) Федоренко Николай (Холмск) Баррио Павел (. Холмск)

10 лет «Старшие» (девочки):

Сторожкова Юлия (Южно-Сахалинск) Мыльникова Алина (Южно-Сахалинск) Рощупкина Альбина (Холмск)

11 лет «Старшие»: