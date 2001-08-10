Тихоокеанское
информационное агентство
31 Октября 2019
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Соревнования по киокусинкай прошли на Сахалине

Соревнования по киокусинкай прошли на Сахалине

Соревнования «Холмские надежды» по киокусинкай среди мальчиков и девочек состоялись на Сахалине. Они собрали более 80 спортсменов в возрасте от 6 до 11 лет, пишет ТИА "Острова" на областное министерства спорта.

Представители Холмска и Южно-Сахалинска боролись за призы в дисциплине «ката» и «ката-группа». Помимо возрастных категорий участники были распределены по группам в зависимости от ученических степеней на «новичков» и «старших».

По итогам боев призовые места распределились следующим образом:

Ката-группа «Старшие»:

  1. Баррио Павел, Федоренко Николай, Василишин Ричард (Холмск)
  2. Пак Никита, Андреев Мирон, Грабовая Ксения, Рощупкина Альбина (Холмск)
  3. Зейналов Мафтун, Васюра Александр, Сторожкова Юлия (Южно-Сахалинск)

Ката-группа «Новички»:

  1. Коваленко Диана, Безручкин Станислав, Севко Мария (Холмск)
  2. Шубина София, Тарасова Мирана, Епихина Анастасия (Холмск)
  3. Тайлонова Анастасия, Кожевникова Полина, Остапенко Савелий (Холмск)

6 лет «Новички»:

  1. Черноусова Ева (Южно-Сахалинск)
  2. Старостенко Кирилл (Холмск)
  3. Коваленко Денис (Холмск)

7 лет «Новички» (мальчики):

  1. Безручкин Станислав (Холмск)
  2. Остапенко Савелий (Холмск)
  3. Фарфутдинов Виктор (Холмск)

7 лет «Новички» (девочки):

  1. Епихина Анастасия
  2. Шубина София
  3. Тарасова Мирана

8 лет «Новички»:

  1. Медуха Егор (Холмск)
  2. Мельников Марк (Холмск)

9 лет «Новички»:

  1. Панамарев Игорь (Холмск)
  2. Севко Мария (Холмск)
  3. Ли Данил (Южно-Сахалинск)

10     лет «Новички»:

  1. Коваленко Диана (Холмск)
  2. Козловская Валерия (Холмск)
  3. Кожевникова Полина (Холмск)

11 лет «Новички»:

  1. Кравченко Савва (Южно-Сахалинск)
  2. Черкасова Полина (Холмск)

7 лет «Старшие»:

  1. Ким Владислав (Южно-Сахалинск)
  2. Бурулин Макар (Южно-Сахалинск)
  3. Аликов Максим ( Холмск)

8 лет «Старшие» (мальчики):

  1. Пак Никита
  2. Павлов Егор (Холмск)
  3. Колобанов Руслан (Холмск)

8 лет «Старшие» (девочки):

  1. Грабовая Ксения (Холмск)
  2. Горбачева Виталина (Южно-Сахалинск)
  3. Сон Эльмира (Южно-Сахалинск)

9 лет «Старшие»:

  1. Матьякубов Ибрагим (Южно-Сахалинск)
  2. Рыбалко Григорий (Холмск)
  3. Толства Елизавета (Южно-Сахалинск)

10 лет «Старшие» (мальчики):

  1. Василишин Ричард (Холмск)
  2. Федоренко Николай (Холмск)
  3. Баррио Павел (. Холмск)

10 лет «Старшие» (девочки):

  1. Сторожкова Юлия (Южно-Сахалинск)
  2. Мыльникова Алина (Южно-Сахалинск)
  3. Рощупкина Альбина (Холмск)

11 лет «Старшие»:

  1. Горяйнов Вадим (Южно-Сахалинск)
  2. Назаров Андрей (Южно-Сахалинск)
  3. Васюра Александр (Южно-Сахалинск)

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