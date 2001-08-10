Юные легкоатлеты посоревновались в Южно-Сахалинске
Первенство спортивной школы летних видов спорта им. Э.М. Комнацкого состоялось в Южно-Сахалинске. В состязаниях приняли участие воспитанники спортивной школы 2008-2009 годов рождения, а также 2010 и младше. Юные легкоатлеты соревновались в нескольких дисциплинах: бег на 50 метров, прыжок в длину с места, бег на 300 метров.
Как ТИА "Острова" сообщили в областном минспорта, золотую медаль в беге на 50 метров среди мальчиков 2010 года и моложе завоевал Родион Чепелев, второе место у Роберта Овсянникова, а третье у Данила Ларионова.
В беге на 50 метров среди мальчиков 2008-2009 г.р. первым стал Данил Крештопа, серебряную медаль получил Кирилл Васильев, а бронзовую – Артём Тузов.
Первым среди мальчиков 2008-2009 г.р. в беге на 300 метров стал Данил Крештопа, вторым – Кирилл Васильев, а третьим – Александр Малинин.
Среди девочек 2010 г.р. и моложе в беге на 50 метров лучшей оказалась Виктория Толкачева, второе место у Дарьи Стяжкиной, а третье у Арины Черниковой.
На дистанции 50 метров среди девочек 2008-2009 г.р. первой к финишу пришла Кристина Лещина, второй – Софья Бреусова, а третьей - Дарья Самусь.
В беге на 300 метров среди девочек 2008-2009 г.р. золото завоевала Софья Бреусова, второе место заняла Кристина Лещина, а третье – Александра Савельева.
В прыжке с места в длину среди мальчиков 2010 года рождения и моложе лучшим стал Роберт Овсянников, второе место у Виталия Платонова, а третье у Родиона Чепелева. Среди девочек этой же возрастной группы золото завоевала Виктория Толкачева, серебро у Арины Черниковой, а бронза досталась Ксении Макеевой.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
- 11:30 24 Октября Южносахалинцев приглашают бесплатно проверить здоровье
- 12:50 24 Октября Больше 95 млн рублей задолжали подрядчики сахалинскому заводу им. Федотова
12:20 24 Октября Островные каратисты привезли с соревнований 12 медалей
- 12:00 25 Октября Проезда между южно-сахалинской школой №6 не будет до середины ноября
- 12:20 3 Октября Новый центр откроют в Южно-Сахалинске для помощи бизнесменам
09:40 7 Октября Жителей Южно-Сахалинска приглашают на фотокросс
13:00 10 Октября Об экспедиции в Антарктиду расскажут сахалинцам
- 09:00 17 Октября Сахалинцам расскажут о способах путешествия по Монголии
Выбор редакции
- 22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
Мои острова - моё будущее
20:52 28 Октября Вокалистка Елена Акшенцева: Можно жить на Сахалине и продвигать свое творчество
15:20 23 Октября Инструктор аэродинамического комплекса Илья Обломов: На Сахалине единственная стационарная аэротруба на ДВ
18:08 18 Октября Председатель «Поискового движения России» на Сахалине Артем Бандура: Хотим работать, пока не будет захоронен последний солдат
21:09 14 Октября Сооснователь детской медиашколы Никита Потепалов: На Сахалине могут вырасти звезды экстремального спорта
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?