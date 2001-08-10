Юные легкоатлеты посоревновались в Южно-Сахалинске

Первенство спортивной школы летних видов спорта им. Э.М. Комнацкого состоялось в Южно-Сахалинске. В состязаниях приняли участие воспитанники спортивной школы 2008-2009 годов рождения, а также 2010 и младше. Юные легкоатлеты соревновались в нескольких дисциплинах: бег на 50 метров, прыжок в длину с места, бег на 300 метров.

Как ТИА "Острова" сообщили в областном минспорта, золотую медаль в беге на 50 метров среди мальчиков 2010 года и моложе завоевал Родион Чепелев, второе место у Роберта Овсянникова, а третье у Данила Ларионова.

В беге на 50 метров среди мальчиков 2008-2009 г.р. первым стал Данил Крештопа, серебряную медаль получил Кирилл Васильев, а бронзовую – Артём Тузов.

Первым среди мальчиков 2008-2009 г.р. в беге на 300 метров стал Данил Крештопа, вторым – Кирилл Васильев, а третьим – Александр Малинин.

Среди девочек 2010 г.р. и моложе в беге на 50 метров лучшей оказалась Виктория Толкачева, второе место у Дарьи Стяжкиной, а третье у Арины Черниковой.

На дистанции 50 метров среди девочек 2008-2009 г.р. первой к финишу пришла Кристина Лещина, второй – Софья Бреусова, а третьей - Дарья Самусь.

В беге на 300 метров среди девочек 2008-2009 г.р. золото завоевала Софья Бреусова, второе место заняла Кристина Лещина, а третье – Александра Савельева.

В прыжке с места в длину среди мальчиков 2010 года рождения и моложе лучшим стал Роберт Овсянников, второе место у Виталия Платонова, а третье у Родиона Чепелева. Среди девочек этой же возрастной группы золото завоевала Виктория Толкачева, серебро у Арины Черниковой, а бронза досталась Ксении Макеевой.