Сахалинские борцы пробились в десятку сильнейших международного турнира

XV международный юношеский турнир по вольной борьбе на призы заслуженного мастера спорта Бувайсара Сайтиева прошел в Красноярске. Его участниками стали свыше 300 юных борцов из России и стран СНГ. В их числе были и сахалинские спортсмены, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на региональное минспорта.

По словам специалистов, турнир в Красноярске – это единственные юношеские соревнования по борьбе, включенные в календарь Международной федерации. Сахалинские борцы уже становились здесь призерами. Так, несколько лет назад две медали завоевал мастер спорта Андрей Тефанов.

В этом году сахалинские «вольники» на пьедестал почета не поднялись. Но двум из них удалось пробиться в ТОП-10 сильнейших.

- В весовой категории до 85 кг, где боролись два десятка спортсменов, выступал кандидат в мастера спорта из Южно-Сахалинска Илья Мураткин. Он одержал две победы и проиграл две схватки, заняв итоговое пятое место. А в весе до 75 кг (свыше 20 участников) седьмое место занял кандидат в мастера спорта из Поронайска Никита Коваленко. В целом, наши борцы показали бойцовские качества, и сумели достойно проявить себя, - подвел итог их выступления старший тренер сборной команды Сахалинской области Александр Ваулин.