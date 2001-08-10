Тихоокеанское
информационное агентство
31 Октября 2019
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16:05, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Соревнования по мини-футболу пройдут в Южно-Сахалинске

Соревнования по мини-футболу среди национальных областных общественных объединений области состоятся в Южно-Сахалинске. К участию приглашают островитян старше 15 лет и не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на региональное министерство спорта.

Организаторы принимают коллективные заявки. Поучаствовать в турнире могут команды, представляющие национальные общественные объединения Сахалинской области независимо от рода деятельности и социального статуса. В составе каждой команды на поле одновременно могут находиться не более 5 человек: 4 полевых игрока и вратарь.

Предварительные заявки можно направлять на электронную почту: b.kulemzin@admsakhalin.ru или sakhfootball@gmail.com. Подробности по телефону 8 (4242) 40-74-14.

Соревнования состоятся 3 ноября на стадионе «Космос» в городском парке. Регистрация команд начнется в 9:30, начало игр в 10:00.

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