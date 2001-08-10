Тихоокеанское
информационное агентство
31 Октября 2019
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17:10, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

«Сахалинские Акулы» помогли Дому ребёнка и приюту для животных

Благодаря болельщикам и неравнодушным людям в ближайшее время на счёт сахалинского Дома ребёнка и приюта для животных «Пёс и кот» будут перечислены средства, вырученные с продажи билетов на благотворительные матчи «Сахалинские Акулы» - «Динамо-Москва», состоявшиеся 26 и 27 октября. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного минспорта.

Сумма перевода с продажи билетов на матч 26 октября в помощь приюту для животных составит 40 775 рублей. 27 октября хоккеистам удалось собрать со своего выступления 37 265 рублей - на эти деньги для сахалинского Дома ребёнка будут приобретены и переданы впоследствии необходимые гигиенические средства и вещи для детей.

Средства, вырученные с продажи билетов на матчи со «СКА-1946», будут переданы Кировскому детскому дому.

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