«СКА-1946» после матча с «Сахалинскими Акулами» установили рекорд побед в МХЛ

«Сахалинские Акулы» встретились в родных стенах «Арены Сити» со «СКА-1946». Питерская команда установила рекорд по количеству побед подряд. Матч с островной командой стал для «СКА-1946» 21-ым выигрышным и окончился со счётом 2:3 в пользу гостей, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на министерство области Сахалинской области.

В первом периоде команды бились на равных, сделав по 18 бросков в ворота друг друга. Однако хозяева льда оказались проворнее. На 19 минуте матча Алексей Цыплаков зарабатывает штраф за грубость, а Александр Баранов открывает счёт в пользу «Акул». Гости из культурной столицы не хотели просто так уступать, посчитав, что была создана помеха вратарю. Однако после видео просмотра определили, что ничего подобного не было, и шайбу сахалинцам засчитали.

В начале второй двадцатиминутки с передачи Даниила Купцова Виктор Башлаев отправляет в ворота «коней» ещё одну шайбу. Команды пару раз обменялись грубостями, посидели на скамейке штрафников, но до конца периода счёт не изменился.

В третьем периоде гости начали вести более активную атаку. Михаил Козлов распечатал ворота «Сахалинских Акул», а спустя буквально 5 минут Александр Гордин сравнял цифры на табло. Пару раз хозяева льда оставались в большинстве, но безуспешно. А не за долго до финальной сирены Алексей Цыплаков забросил третью победную шайбу в калитку Колупаеву.