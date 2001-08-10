Сахалинский областной суд вынес обвинение иностранной компании «Communia Go., LTD., SA.», которое вступило в законную силу. Это решение о привлечении к ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ст. 8.37 КоАП РФ и назначении наказания в виде административного штрафа в размере 200 000 рублей с конфискацией судна «Izreal» в пользу государства. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области.

Судно «Izreal» под флагом Республики Танзания (п/п Занзибар) было задержано 1 августа 2016 года сотрудниками пограничных служб в пределах исключительной экономической зоны РФ с крабовой продукцией на борту. По всем признакам судно использовалось трансграничной преступной группой в схеме незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла краба.

Несмотря на достаточную доказательную базу, судопроизводство по делам в отношении юридического и должностного лиц длилось более года с процедурами обжалования в различных инстанциях. Для защиты своих интересов и капитана судна-нарушителя иностранная компания пользовалась услугами шести правозащитников, имеющих значительный опыт в аналогичных судебных процессах (Протопопов С.А., Фоломкин В.П., Ткачев В.Г., Дубровин С.Б., Оников Т.Л., Бардуков Е.А.).

Следует отметить, что один из доводов, на котором строилась защита, об отсутствии границы исключительной экономической зоны между Российской Федерацией и Японией, признан судебными органами необоснованным, а попытка правонарушителей нанести ущерб безопасности России недопустимой.

При этом в ходе судебного разбирательства в отношении капитана судна «IZREAL», стороной защиты решения других судебных инстанций были обжалованы через Верховный Суд Российской Федерации. Однако судьей Верховного Суда Российской Федерации жалоба защитника оставлена без удовлетворения, а решение судьи и постановление председателя Сахалинского областного суда о привлечении Цыпалина Д.В. к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 8 млн. рублей - без изменений.

В настоящее время аналогичное судебное разбирательство проводится в отношении собственника судна «AMICUS» (флаг Республика Танзания, п/п Занзибар), задержанного сотрудниками Пограничного управления в 2017 году. Характерно, что матрос судна «AMICUS» - гражданин Индонезии по совместительству являлся руководителем иностранной компании «COMMUNIA GO., LTD., SA.», которая зарегистрирована в Панаме и имеет явные признаки «бумажной корпорации».

Задержание и конфискация судов-нарушителей являются результатом борьбы Пограничного управления с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым промыслом в зоне ответственности. При этом в рамках достигнутых соглашений, Пограничным управлением проводятся согласованные действия сил и средств с японской стороной по искоренению ННН-промысла судами под «удобными флагами» на границе исключительных экономических зон России и Японии.