Апелляция «Дальморнефтегеофизики» по делу о выплате денег сотруднику не была удовлетворена

Решение по делу члена профсоюза, отсудившего у работодателя более 650 тысяч рублей, оставлено без изменения. Об этом ТИА «Острова» рассказали в Сахалинском областном союзе организации профсоюзов.

Судебная коллегия по гражданским делам ообластного суда оставила без изменения решение первой инстанции и не удовлетворила апелляционную жалобу представителя ОАО «Дальморнефтегеофизика».

В Сахалинском областном союзе организаций профсоюзов отмечают, что судебному разбирательству предшествовало то, что председателю профсоюзной организации работодателем сначала был объявлен выговор за неисполнение должностных обязанностей (позже признанный судом незаконным), затем он получил замечание и был лишен премии, а впоследствии уволен со своей должности за неоднократное невыполнение без уважительных причин трудовых обязанностей.

При поддержке профсоюзной стороны последовало обращение в суд о признании незаконными приказов работодателя в части привлечения работника к дисциплинарной ответственности в виде выговора, замечания и увольнения, а также приказа об увольнении с должности за неоднократное невыполнение без уважительных причин трудовых обязанностей, восстановлении работника в прежней должности, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, премиального вознаграждения и компенсации морального вреда.

В процессе рассмотрения спора истец уточнил отдельные заявленные исковые требования и просил суд изменить формулировку увольнения на увольнение с даты принятия судом решения по собственному желанию.

В ходе рассмотрения дела, исследовав собранные доказательства, оценив их в совокупности, суд пришел к выводу об отсутствии в действиях работника дисциплинарного проступка, за который он был привлечен к ответственности в виде выговора. Также судом удовлетворены требования в части признания незаконными приказа о применении дисциплинарного взыскания в виде увольнения и приказа об увольнении с должности.

Установив незаконность увольнения истца, суд решил взыскать с работодателя заработную плату за время вынужденного прогула работника в период со дня незаконного увольнения по день рассмотрения спора судом, компенсацию за неиспользованные дни отпуска и компенсацию морального вреда. Общая сумма, подлежащая взысканию, превысила тогда 650 тыс. рублей.

Судебная коллегия по гражданским делам Сахалинского областного суда оставила это решение суда первой инстанции без изменения и не удовлетворила апелляционную жалобу представителя ОАО «Дальморнефтегеофизика».

Сахалинский областной союз организаций профсоюзов напоминает, что члены профессиональных союзов Сахалинской области по телефону «горячей линии» (4242) 72-72-62, а также с помощью онлайн-сервиса «Интернет-приемная» на официальном сайте областных профсоюзов, всегда могут сообщить о нарушениях трудового законодательства на своих предприятиях, получить необходимую консультацию и юридическую помощь.