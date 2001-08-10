Администрация вне очереди обеспечит сахалинку жильем
Корсаковская городская прокуратура провела проверку по обращению жительницы Корсакова. Женщина заявила о нарушении прав ее семьи на обеспечение жильем из муниципального жилфонда.
Выяснялось, что в 2016 году жилое помещение, принадлежащее её несовершеннолетнему сыну, признано непригодным для проживания. Однако администрацией города не принимались меры к предоставлению семье иного жилья.
В связи с этим, прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на муниципалитет обязанности предоставить гражданке и ее несовершеннолетнему ребенку вне очереди благоустроенное жилое помещение.
Корсаковский городской суд удовлетворил иск в полном объеме.
Не согласившись с решением суда, администрация города в апелляционной жалобе указала, что поскольку истцы занимают жилое помещение не по договору социального найма, то основания для его внеочередного предоставления отсутствуют - действующее законодательство не предполагает немедленное предоставление жилых помещений нуждающимся, а свободное жилье для предоставления по договору социального найма отсутствует.
Сахалинский областной суд отклонил доводы ответчика и согласился с мнением прокурора, что выявленные недостатки нарушают жилищные права заявительницы и подлежат устранению, в связи с чем оставил решение суда первой инстанции без изменения.
Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.
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