Мать инвалида детства получит соцвыплату на покупку жилья

Мать инвалида детства обратилась в александровск-сахалинскую городскую прокуратуру с заявлением о нарушении жилищных прав.

Установили, что сын заявительницы, вместе с членами семьи, поставлен на учет и включен в список граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья, категории «инвалиды». Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области,

Однако в апреле 2017 года ребенок с составом семьи из трех человек снят с учета и исключен из списка граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья, поскольку инвалиды, родившееся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях после 01.01.1992, правом на получение социальной выплаты не обладают.

Вместе с тем, муниципалитетом неверно истолкованы нормы федерального законодательства.

В интересах недееспособного гражданина и его семьи прокурор направил в суд исковое заявление об оспаривании данного решения органа местного самоуправления.

Решением суда первой инстанции требования прокурора удовлетворены.

Не согласившись с судебным решением, муниципалитет обжаловал его в апелляционном порядке.

Суд апелляционной инстанции согласился с позицией прокуратуры о том, что требование о необходимости прибытия в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности до 01.01.1992 года для приобретения права на получение жилищных субсидий не распространяется на инвалидов детства.

Судебная коллегия по гражданским делам Сахалинского областного суда отклонила доводы ответчика и оставила в силе решение суда первой инстанции.