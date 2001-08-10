На 4 года осужден генеральный директор управляющей организации

Углегорский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении генерального директора управляющей компании «Жилцентр», который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, если они повлекли по неосторожности смерть человека). Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

Суд установил, что вследствие неисполнения директором управляющей компании своих профессиональных обязанностей по очистке крыши многоквартирного дома г. Шахтерска, 04 декабря 2016 года произошел сход снега на пожилого мужчину, причинив ему телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия.

Суд, принимая во внимание позицию государственного обвинителя, приговорил подсудимого к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и штрафом в размере 200 000 рублей.

Кроме того, по гражданскому иску дочери пострадавшего суд с осужденного взыскал компенсацию морального вреда в сумме 1 млн рублей.

Судебное решение в законную силу не вступило и проверяется государственным обвинителем на предмет возможного обжалования.