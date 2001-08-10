Южно-сахалинец осужден за экстремистский ролик в интернете

Собранные доказательства признаны Южно-Сахалинским городским судом достаточными для вынесения приговора 35-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Об этом ТИА «Острова» сообщили в областном следкоме.

Уголовное дело было возбуждено на основании результатов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных УФСБ России по Сахалинской области.

Следствием и судом установлено, чтов апреле 2015 года подсудимый, являясь пользователем информационно-телекоммуникационной сети «интернет», разместил на своей персональной странице в социальной сети, доступной для обозрения неограниченного круга лиц, видеозапись, посредством которой осуществлялось публичное возбуждение ненависти, вражды и унижение достоинства группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.