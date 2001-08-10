В Аниве бывший военный осужден за убийство
Анивский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 38-летнего жителя Краснодарского края. Бывший военнослужащий признан виновным в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть (ч . 4 ст. 111 УК РФ). Также мужчину осудили за угрозу убийства и причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом ТИА «Острова» сообщили в областной прокуратуре.
23 июня 2017 года подсудимый в ходе распития спиртных напитков ошибочно обвинил потерпевшего и его подругу в краже своего портмоне и, подойдя к мужчине, лежавшему на диване, нанес ему не менее двадцати беспорядочных ударов по лицу, голове и телу, в результате чего причинив закрытую черепно-мозговую травму, от которой наступила смерть.
Когда злоумышленник увидел, что женщина пытается позвонить по телефону, он выхватил его из рук, и, стал водить топориком для разделки мяса по ее лицу, угрожая убийством. Подсудимый вину в совершении преступления не признал.
Суд, принимая во внимание позицию государственного обвинителя, приговорил подсудимого к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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