Тымовчанин оплатил алименты, чтобы улететь за границу

Оплатить долг по алиментам сахалинца побудил риск сорвать поездку за рубеж.

В отделе судебных приставов по Тымовскому району на исполнении находится исполнительное производство в отношении местного жителя, обязанного ежемесячно выплачивать 1/6 часть всех видов дохода на содержание несовершеннолетней дочери. Ранее мужчина своевременно оплачивал алименты, затем стал выплачивать их менее регулярно и не в полном объеме, что привело к образованию у него задолженности в размере 22 500 рублей.

В связи с этим, судебный пристав-исполнитель вызвал тымовчанина на прием, где мужчина пояснил, что не имел возможности платить алименты. С целью понуждения должника к погашению долга представитель закона вынес в отношении него постановление о временном ограничении на выезд за пределы Российской Федерации.

В итоге, именно лишение безответственного родителя свободы передвижения побудило его в кратчайшие сроки решить проблему с ограничением, оплатив задолженность по алиментам в полном объеме, а также исполнительский сбор, назначенный за несвоевременную оплату долга, сообщили ТИА "Острова" в УФССП России по Сахалинской области.