Капитан судна, незаконно добывающего краба, выплатит 629 тысяч рублей штрафа

Постановлением Южно-Сахалинского городского суда за нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство капитан судна «Председатель Ганслеп», как лицо ответственное за организацию промысловой деятельности на судне, привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 8.17 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 629 тысяч рублей. Решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении юридического лица ООО «Амуррыбпром», сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Сахалинской области.

В феврале 2018 года сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области в исключительной экономической зоне России было осмотрено рыболовное судно СРТМ «Председатель Ганслеп» (порт приписки Советская Гавань). В результате осмотра установлено, что с использованием судна осуществляется промысел краба в нарушение действующего законодательства. На судне имелось разрешение на добычу краба стригуна опилио, однако промысел велся в нарушении установленных для промысла сроков. После подъёма на борт судна незаконно установленных на лов крабовых ловушек, из них было извлечено 2883 особи краба стригуна опилио общим весом более трех тонн, которые в последующем были выпущены в естественную среду обитания.