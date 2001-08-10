Сахалинская фирма устроила конфликт интересов, трудоустроив бывшего госслужащего
На Сахалине суд признал обоснованным привлечение организации к административной ответственности за совершение коррупционного правонарушения.
Сахалинская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.
Установлено, что коммерческая организация заключила трудовой договор с гражданином, ранее замещавшим должность инспектора ФКУ «Центр Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Сахалинской области».
Вопреки требованиям федерального закона «О противодействии коррупции», прежний работодатель в установленный срок об этом не уведомлен.
По постановлению Сахалинского транспортного прокурора работодатель привлечен к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего) с назначением наказания в виде штрафа.
Не согласившись с принятым решением, юридическое лицо его обжаловало. Анивский районный суд Сахалинской области в удовлетворении жалобы отказал.
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