Сахалинская фирма устроила конфликт интересов, трудоустроив бывшего госслужащего

На Сахалине суд признал обоснованным привлечение организации к административной ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

Сахалинская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

Установлено, что коммерческая организация заключила трудовой договор с гражданином, ранее замещавшим должность инспектора ФКУ «Центр Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Сахалинской области».

Вопреки требованиям федерального закона «О противодействии коррупции», прежний работодатель в установленный срок об этом не уведомлен.

По постановлению Сахалинского транспортного прокурора работодатель привлечен к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего) с назначением наказания в виде штрафа.

Не согласившись с принятым решением, юридическое лицо его обжаловало. Анивский районный суд Сахалинской области в удовлетворении жалобы отказал.