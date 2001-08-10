Долг лишил жителя Южно-Сахалинска возможности распоряжаться недвижимостью

Чтобы вернуть себе право распоряжаться недвижимым имуществом, должнику пришлось в кратчайшие сроки погасить многотысячную задолженность.

Житель областного центра своевременно не исполнил свои финансовые обязательства перед физическим лицом, в связи с чем в отделе судебных приставов по г. Южно-Сахалинску № 1 было возбуждено исполнительное производство о взыскании 417 тысяч рублей. Однако с оплатой долга в добровольном порядке мужчина не торопился, рассказали ТИА «Острова» в управлении ФССП по Сахалинской области.

При проверке имущественного положения должника установлено, что он является получателем пенсии, а также официально трудоустроен, в связи с чем из его заработной платы и пенсии стали удерживаться денежные средства в счет погашения задолженности. Кроме того, согласно поступившим ответам из регистрирующих органов, судебный пристав установил, что у мужчины в собственности находится земельный участок с домом в Анивском районе, в отношении которых вынес постановление о запрете регистрационных действий. Иного имущества и денежных средств на расчетных счетах у гражданина не имеется.

Будучи недовольным наложенным запретом на недвижимость, сахалинец явился в отдел судебных приставов с требованием его отменить. Осознав, что данная процедура невозможна без погашения суммы задолженности, должник произвел оплату остатка долга в полном объеме, а также исполнительского сбора, назначенного за несвоевременное исполнение требования исполнительного документа, в размере 29 тысячи рублей.

УФССП России по Сахалинской области призывает граждан своевременно и добровольно исполнять требования исполнительных документов во избежание применения мер принудительного характера.