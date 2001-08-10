За кредит сахалинец рискует расплатиться имуществом

Неверно оценивая свои финансовые возможности при оформлении кредита, граждане рискуют не только оказаться в списке должников, но и лишиться ранее нажитого имущества, так как одной из мер принудительного исполнения является арест имущества.

Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе сахалинских судебных приставов, житель Невельского района задолжал в пользу кредитной организации 289 тысяч рублей. Зная о возбужденном в отношении него исполнительном производстве и мерах принудительного взыскания, мужчина добровольно не исполнял требования исполнительного документа.

В связи с этим, в рамках совместного рейда с представителями взыскателя судебный пристав-исполнитель совершил выход по адресу проживания должника с целью проверки его имущественного положения. В результате, бытовая техника и мебель, находящаяся в квартире неплательщика, была подвергнута аресту на общую сумму 124 тысячи рублей. В акт описи и ареста попали телевизор, микроволновая печь, мультиварка, кофеварка, сотовый телефон, система видеонаблюдения, источник бесперебойного питания (ИБП), персональный компьютер, горка, угловой диван и кухонный гарнитур.

В настоящий момент имущество оставлено на ответственное хранение владельцу, однако если в ближайшее время сахалинец не предпримет мер для погашения задолженности, бытовая техника будет изъята и передана на реализацию, а вырученные от продажи денежные средства – перечислены кредитной организации.