В прокуратуре Сахалинской области подвели итоги работы в первом полугодии 2018 года

31 июля 2018 года в прокуратуре Сахалинской области при участии начальника управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Дёминой Л.А. состоялось расширенное заседание коллегии, посвященное итогам работы органов прокуратуры в первом полугодии 2018 года. Об этом ТИА "Острова" сообщили в надзорном ведомстве.

В ее работе приняли участие заместитель председателя Правительства Сахалинской области Макоедов А.Н., председатель областной Думы Хапочкин А.А., председатель областного суда Король М. Н., руководители правоохранительных органов, представители общественности, начальники структурных подразделений прокуратуры области, городские, районные, специализированные прокуроры.

В первом полугодии 2018 года органами прокуратуры выявлено более 17,5 тыс нарушений законов, по мерам реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлечено свыше 3 тыс виновных лиц. По искам прокуроров взыскано 800 млн рублей. По материалам прокурорских проверок возбуждено 70 уголовных дел.

Обеспечение законности региональных и муниципальных нормативных правовых актов находится в спектре основных направлений надзорной деятельности. По мерам реагирования исключены противоречащие федеральному законодательству нормы из 250 законов и постановлений. По инициативе региональной прокуратуры Сахалинской областной Думой принят закон о профилактике правонарушений.

В сфере пристального внимания находятся вопросы соблюдения прав граждан на своевременную и полную оплату труда. Надзорными мерами обеспечено погашение 68 млн рублей долгов по заработной плате перед 2,5 тыс работников предприятий области.

Органами прокуратуры установлены факты волокиты со стороны уполномоченных органов по обеспечению жильем детей-сирот, в связи с чем прокуроры обращались в суды.

Более 1700 нарушений прав граждан выявлено при переселении из ветхого и аварийного жилья. По требованиям прокуроров признаны аварийными ряд многоквартирных домов в Александровск-Сахалинском, Аниве, Смирных, а жители включены в программу переселения.

В области охраны окружающей природной среды, в том числе при обращении с отходами производства, обороте водных биологических ресурсов, установлено свыше 1600 нарушений закона, внесено 800 мер реагирования, по результатам рассмотрения которых к ответственности привлечено 450 должностных лиц.

В рамках противодействия коррупции вскрыто около 900 нарушений, об устранении которых внесено 240 представлений, в суды области направлено 30 исков. По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела в отношении руководителей коммунальных предприятий в связи с незаконным распоряжением свыше 28 млн рублей, выделенных на ремонт многоквартирных домов и охрану объектов водоснабжения. По коррупционным уголовным делам постановлены обвинительные приговоры в отношении 38 должностных лиц.

Установлены многочисленные нарушения в сфере противодействия терроризму: низкая антитеррористическая защищенность учреждений образования, отсутствие паспортов безопасности объектов, неисполнение муниципалитетами программных мероприятий.

Благодаря превентивной работе прокуроров заблокирован доступ к 12 информационным материалам экстремистской направленной, размещенным в сети Интернет.

Анализ состояния преступности свидетельствует о ее снижении на 16,2%. Уменьшилось число краж и мошенничеств, убийств, изнасилований. Сократилось количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения, а также в общественных местах.

Органами прокуратуры при надзоре за соблюдением прав граждан на досудебной стадии уголовного судопроизводства выявлено более 41,5 тыс нарушений законодательства, для устранения которых в правоохранительные органы внесено 3 859 требований, представлений и информаций. По результатам принятых мер к дисциплинарной ответственности привлечено 894 должностных лица, отменено более 11 тыс постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, более 3 тыс - о приостановлении расследования и прекращении уголовного дела.

Мерами реагирования устранено 3,3 тыс искажений социально-криминологических характеристик преступности и недостоверно отраженных результатов работы органов предварительного расследования.

Судами области рассмотрено с участием прокуроров более двух тысяч уголовных дел. По доводам апелляционных представлений государственных обвинителей изменены приговоры в отношении 139 осужденных.

Органами прокуратуры в Арбитражном суде Сахалинской области оспорено 49 незаконных сделок. Посредством направления в суды общей юрисдикции свыше 6 тыс исков восстановлены трудовые и социальные права граждан, устранены нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, безопасности дорожного движения.

В прокуратуру области, городские, районные, специализированные прокуратуры поступило более 13,5 тыс обращений, на личный прием к прокурорам обратилось 4,8 тыс граждан. При этом, большинство жалоб (71,3%) касалось вопросов социальной направленности.

По итогам заседания коллегия выработала меры, направленные на повышение эффективности деятельности органов прокуратуры области по укреплению законности и правопорядка в регионе.