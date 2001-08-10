Тихоокеанское
информационное агентство
1 Августа 2018
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09:13, Сегодня | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Прокуратура взяла на контроль невыплату заработной платы работникам СахГУ

Прокуратура проводит проверку по информации о наличии долгов по оплате труда перед сотрудниками Федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сахалинский государственный университет».

Как сообщили ТИА «Острова» в надзорном ведомстве, установлено, что, в нарушение трудового законодательства, в ФГБОУ ВО «СахГУ» образовалась задолженность по заработной плате за июнь  - июль 2018 года и выплате отпускных более чем перед 800 работниками. Общая сумма  долгов  превышает 46 млн. рублей.

Об устранении нарушений законодательства  внесено представление и.о. ректора ФГБОУ ВО «СахГУ»  с требованием безотлагательно принять меры к погашению долгов по заработной плате и отпускным перед сотрудниками учреждениями.

В отношении должностного и юридического лица возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права).

О недопущении  нарушения сроков выплаты заработной платы  исполняющему обязанности ректора ФГБОУ ВО «СахГУ» объявлено предостережение.

Для выяснения причин образования задолженности по оплате труда прокуратурой с привлечением контролирующих органов продолжается проверка.

Ситуация с выплатой заработной платы работникам ФГБОУ ВО «СахГУ»  находится на контроле прокуратуры.

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Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

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