Группа лиц предстанет перед судом за разбойное нападение на таксиста
Заместителем прокурора г.Южно-Сахалинска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению двух граждан в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 166 УК РФ (угон, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия опасного для жизни или здоровья), ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов используемых в качестве оружия).
Органом предварительного расследования установлено, что 21 октября 2017 года в вечернее время обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью угона транспортного средства, заказали такси для поездки в один из населенных пунктов области.
В ходе поездки один из обвиняемых, угрожая ножом, заставил водителя пересесть на пассажирское сиденье, а сам сел за управление автомобилем. В это время второй обвиняемый обернул вокруг шеи потерпевшего ремень безопасности, который в ходе поездки натягивал, угрожая удушением в случае невыполнения их требований.
Окончательно сломив волю потерпевшего к сопротивлению, обвиняемые похитили у водителя денежные средства для покупки алкогольной продукции.
Доказательства, собранные в ходе расследования, признаны прокурором достаточными, уголовное дело направлено в суд.
Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.
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