Сахалинец, не оплативший штраф за коррупционное преступление, лишен свободы
За неуплату уголовного штрафа государственный служащий отправился за решетку на 3,5 года. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе сахалинского управления Федеральной службы судебных приставов.
Будучи командированным в Долинский район для проведения контрольно-надзорных мероприятий, сотрудник рыбинспекции в нарушение интересов государственной службы за денежное вознаграждение в виде взятки допустил должностное бездействие во время незаконного вылова горбуши во нерестового хода в реке Найба. Однако скрыть данное преступление ему не удалось.
По данному факту состоялось судебное заседание, в результате которого суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ, за получение взятки и назначил ему наказание в виде уголовного штрафа в размере 1 млн. 500 тыс. рублей. Данный штраф взяткополучатель должен был оплатить в течение 35 суток с момента вступления приговора в законную силу, но решение суда не исполнил.
В связи с этим, судебный пристав-исполнитель Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств направил в суд представление о замене наказания на более строгое. Суд, рассмотрев представление, удовлетворил его и назначил подсудимому наказание в виде реального лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев в колонии общего режима.
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