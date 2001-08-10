«Сахалинэнерго» ведет регулярную работу по выявлению фактов хищения электроэнергии
С начала года специалистами ПАО «Сахалинэнерго» проведено 800 рейдов, цель которых – выявление и предотвращение несанкционированных подключений к сетям компании, потребления электроэнергии в обход приборов учета. Около полусотни граждан уже привлечено к административной ответственности, сообщили ТИА "Острова" в компании.
В течение года регулярно проводятся рейды не только силами энергетиков, но и совместно со специалистами управляющих компаний, представителями правоохранительных органов. В первую очередь проверяют граждан, электроснабжение которых приостановлено за долги, а также собственников жилья, где потребление электроэнергии резко сократилось. Анализ объемов потребленного ресурса осуществляется при помощи автоматизированной системы учета и контроля электроэнергии. В случае существенных отклонений от средних значений потребления конкретного лица организовывается обследование его прибора учета.
Стоит отметить, что с начала года только в частном секторе Южно-Сахалинска выявлено несколько десятков фактов вмешательства в работу приборов учета. Причем некоторые граждане, уличенные в хищениях электроэнергии, признались, что за услуги, предложенные им некими лицами для занижения показаний приборов учета, заплатили немалые суммы. Теперь же к этим расходам прибавятся еще штрафы от 10 до 15 тысяч, а также сумма ущерба, нанесенного энергокомпании неучтенным электропотреблением. В некоторых случаях перерасчеты для «экономных» достигали 150 тысяч рублей. Всего с начала года только этой группе нарушителей предъявлено к оплате более двух миллионов недоучтенной электроэнергии. Более миллиона ими уже оплачено, остальная сумма погашается в рамках соответствующих соглашений.
«Сахалинэнерго» отмечает, все способы незаконного потребления электроэнергии специалистам компании известны. Выявить нарушение для энергетиков – вопрос времени. Если гражданин самовольно подключился к сетям компании или воспользовался «услугой» сторонних лиц, стоит помнить, что рассчитываться за желание сэкономить придется ему лично. И помимо репутации энерговора гражданин приобретает немало проблем, среди которых привлечение к административной, а в некоторых случаях уголовной ответственности, выплата штрафа, погашение ущерба и строгий контроль со стороны энергетиков.
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