Сахалинскую фирму оштрафовали на 10 миллионов рублей за взятку

Прокуратурой Сахалинской области проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что генеральный директор ООО «СМК В - три», действуя в интересах организации, с целью оказания содействия в получении в аренду части земельного участка, находящегося в пользовании у другого предпринимателя, предложил бывшему начальнику Департамента архитектуры, градостроительства и землепользования города Южно-Сахалинска денежные средства в размере 2,5 млн. рублей.

В дальнейшем чиновник совершил действия, направленные на разделение одного земельного участка на две части, что в последующем позволило заключить соответствующий договор аренды на вновь образованный земельный участок.

По результатам надзорных мероприятий прокурором в отношении ООО «СМК В-три» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст.19.28 КоАП (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Мировой судья судебного участка № 29 городского округа «Город Южно-Сахалинск» назначил наказание в виде административного штрафа в размере 10 млн рублей.

Постановление суда вступило в законную силу, сообщили ТИА "Острова" в прокуратуре Сахалинской области.