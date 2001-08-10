Дознаватель Сахалинской области признан одним из лучших на Дальнем Востоке
Дознаватель отдела судебных приставов по г. Южно-Сахалинску № 2 занял 3 место по итогам второго этапа всероссийского конкурса в номинации «Лучший дознаватель ФССП России». Об этом ТИА «Острова» рассказали в ведомстве.
В период с 25 по 26 июля 2018 года в Учебно-методическом центре на базе Управления Федеральной службы судебных приставов России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области был проведен второй этап Всероссийского конкурса на звания «Лучший судебный пристав-исполнитель ФССП России», «Лучший судебный пристав-исполнитель ФССП России, осуществляющий розыск», «Лучший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов ФССП России» и «Лучший дознаватель ФССП России».
В конкурсе приняли участие победители первого этапа конкурса - государственные гражданские служащие территориальных органов ФССП России, действующих на территории Дальневосточного федерального округа, - среди которых был главный специалист-эксперт (дознаватель) отдела судебных приставов по г. Южно-Сахалинску № 2 Павел Курганников. По результатам проведенных испытаний и набранных баллов он был признан призером второго этапа Конкурса, а также ему вручен диплом III степени.
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