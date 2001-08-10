Жителя Охи осудили за разбойное нападение на автостоянку

Охинский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего местного жителя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.162 УК РФ (разбой). Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональной прокуратуре.

Суд установил, что 4 января 2018 года осужденный по предварительному сговору с иным лицом незаконно проникли на территорию автостоянки, где, применив насилие к сторожу, потребовали передать денежные средства, вырученные от сдачи мест на охраняемой территории.

В судебном заседании подсудимый вину признал частично.

Суд, принимая во внимание мнение государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.