Тихоокеанское
информационное агентство
2 Августа 2018
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12:02, Сегодня | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Жителя Охи осудили за разбойное нападение на автостоянку

Охинский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 24-летнего местного жителя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.162 УК РФ (разбой). Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональной прокуратуре.

Суд установил, что 4 января 2018 года осужденный по предварительному сговору с иным лицом незаконно проникли на территорию автостоянки, где, применив насилие к сторожу, потребовали передать денежные средства, вырученные от сдачи мест на охраняемой территории.

В судебном заседании подсудимый вину признал частично.

Суд, принимая во внимание мнение государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

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