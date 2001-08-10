Оперативники Южно-Сахалинска раскрыли хищение денежных средств с банковской карты

Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску в результате оперативно-розыскных мероприятий задержана 53-летняя, ранее судимая за имущественное преступление жительница областного центра, подозреваемая в хищении денежных средств.

Ранее в дежурную часть полиции обратился 56-летний местный житель и заявил, что с его банковской карты пропали сбережения в сумме более 80 тысяч рублей.

Как выяснили сыщики, подозреваемая сожительствует с потерпевшим. В один из дней мужчина ушел по своим делам и забыл банковскую карту в жилище, чем и воспользовалась злоумышленница. Сняв в ближайшем банкомате вышеуказанную сумму, она потратила ее по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.