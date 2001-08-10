Приговор виновным в крушении БАТМ «Дальний Восток» оставили без изменений

Судебная коллегия по уголовным делам Сахалинского областного суда, рассмотрев апелляционное представление государственного обвинителя, апелляционные жалобы осужденных и их защитников, потерпевших и их представителей, вынесла апелляционное определение, которым апелляционное представление государственного обвинителя Жарковой И.Н. удовлетворено, апелляционная жалоба представителя потерпевших адвоката Касымовой Е.В. удовлетворена частично, остальные апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в облсуде.

Суд апелляционной инстанции согласился с квалификацией преступных деяний, данной судом первой инстанции всем осужденным.

Напомним, что приговором Южно-Сахалинского городского суда от 16 ноября 2017 года Васин А.В. (первый заместитель генерального директора ООО «Магеллан»), Кудрицкий А.И. (заместитель генерального директора ООО «Магеллан» по безопасности мореплавания), капитан-директор БАТМ «Дальний Восток» Борисов М.А. признаны виновными в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, обязанными в силу занимаемых должностей к их соблюдению, повлекших по неосторожности смерть 69 человек, и их действия судом были квалифицированы по части 3 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Харченко Н.А. признан виновным в совершении халатности, то есть ненадлежащем исполнении должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе, повлекшем по неосторожности смерть 69 человек, и его действия судом квалифицированы по части 3 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Никодименко А.О. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, - получении должностным лицом взятки в виде денег за незаконное бездействие, а также в совершении злоупотребления должностными полномочиями, то есть использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, совершенном из корыстной заинтересованности, повлекшем тяжкие последствия, и его действия судом квалифицированы по части 3 статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Суд первой инстанции назначил осужденным отбывание основного наказания в виде лишения свободы в колонии общего режима: Васину А.В. 6 лет 6 месяцев, Кудрицкому А.И. 6 лет, Борисову А.М. 5 лет 8 месяцев, Харченко Н.А. 5 лет 8 месяцев, Никодименко А.О. 6 лет.

Учитывая значительное ухудшение состояния здоровья осужденного Кудрицкого А.И. после вынесения приговора, суд апелляционной инстанции снизил назначенное ему основное наказание до пяти лет лишения свободы, применил акт амнистии и от назначенного наказания освободил.

В отношении других осужденных основное наказание оставлено без изменения.

Также судебная коллегия согласилась с размером взысканных с осужденных сумм возмещения морального вреда, причиненного потерпевшим, изменив порядок взыскания: вместо солидарного порядка определено взыскать указанные суммы со всех осужденных в долевом порядке в равных долях.

Приговор с изменениями, внесенными судом апелляционной инстанции, вступил в законную силу.

Приговор и апелляционное определение могут быть обжалованы без ограничения срока в кассационном порядке, установленном главой 47.1 УПК РФ.