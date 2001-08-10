За незаконное пересечение границы осудили гражданина Кыргызстана
Южно-Сахалинский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего гражданина Кыргызстана, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации лицом, въезд которому был запрещен). Об этом ТИА «Острова» рассказали в областной прокуратуре.
Суд установил, что 15 сентября 2015 года подсудимый, ранее выдворенный за пределы Российской Федерации, находясь на территории Кыргызской Республики, сменил биографические данные (фамилию и имя).
30 марта 2016 года, являясь иностранным гражданином, незаконно пересек Государственную границу РФ в воздушном пункте пропуска «Новосибирск-аэропорт», убыл на территорию Сахалинской области, где и был задержан.
Суд, с учетом позиции прокурора, принимая во внимание признание вины, определил наказание в виде штрафа в размере 40 000 рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
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