Тихоокеанское
информационное агентство
3 Августа 2018
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Почти две тысячи южносахалинцев остались без света
15:01, Вчера | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

За незаконное пересечение границы осудили гражданина Кыргызстана

 Южно-Сахалинский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего гражданина Кыргызстана,  который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации лицом, въезд которому был запрещен). Об этом ТИА «Острова» рассказали в областной прокуратуре.

Суд установил, что 15 сентября 2015 года подсудимый,  ранее выдворенный за пределы Российской Федерации, находясь на территории Кыргызской Республики,  сменил биографические  данные (фамилию и имя).

30 марта 2016 года, являясь  иностранным гражданином,  незаконно пересек Государственную границу РФ в воздушном пункте пропуска «Новосибирск-аэропорт»,  убыл на территорию Сахалинской области, где и был задержан.

Суд, с учетом позиции прокурора, принимая во внимание признание вины,  определил наказание в виде штрафа в размере 40 000  рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

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Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

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