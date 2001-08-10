Судебный пристав вселил сахалинца, которого выгнали из дома

Житель Макаровского района в свою квартиру смог вернуться только при помощи судебных приставов.

Начиная с 2015 года, родственники не допускали гражданина в жилое помещение разными способами: меняли дверные замки, не давали ключи без объяснения причин, хотя в квартире хранились его личные вещи, и он являлся равноправным владельцем квартиры.

В итоге, мужчина, вынужденный проживать у знакомых, обратился в суд, и в открытом судебном заседании было принято решение в его пользу, а в конце июля текущего года в местный отдел судебных приставов поступил исполнительный документ о его вселении и об устранении препятствий в пользовании жилым помещением.

Судебный пристав-исполнитель осуществил выезд с целью совершения исполнительных действий по принудительному вселению сахалинца. Увидев на пороге представителей закона, должники, которые не торопились с «примирением», осознали серьезность происходящего и только тогда исполнили решение суда. Об этом ТИА «Острова» сообщили в региональном отделении службы судебных приставов.