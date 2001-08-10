Пошлина за новые права на Сахалине осталась прежней

Сахалинская ГАИ выступила с разъяснениями относительно выросшей пошлины на выдачу водительских удостоверений нового поколения.

Законом предусмотрено взимание государственной пошлины за выдачу национального водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства, изготавливаемых из расходных материалов на пластиковой основе нового поколения, в размере 3000 и 1500 рублей соответственно.

Вместе с тем, выдача данных документов нового поколения содержащих электронные носители информации (микрочипы), в настоящее время не осуществляется.

При этом государственная пошлина в отношении выдаваемых в настоящее время водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортного средства остаётся прежней, то есть 2000 и 850 рублей соответственно. Об этом ТИА «Острова» сообщили в инспекции.