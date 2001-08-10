Тихоокеанское
информационное агентство
3 Августа 2018
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12:17, Сегодня | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

За перевозку наркотиков осужден житель Северо-Курильского района

Северо-Курильским районным судом  вынесен приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Приморского края, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ (незаконная перевозка без цели сбыта наркотического средства, совершенные  в крупном размере).

Суд установил, что подсудимый  незаконно перевез на судне наркотические средства из г. Владивостока в г. Северо-Курильск, где был задержан сотрудниками ОМВД России по Северо-Курильскому городскому округу.

Подсудимый свою вину признал полностью.

Суд, согласившись с позицией прокурора, назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы условно сроком  3 года 6 месяцев с испытательным сроком в 4 года.

Приговор в законную силу не вступил, сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области.

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Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

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