За перевозку наркотиков осужден житель Северо-Курильского района

Северо-Курильским районным судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя Приморского края, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ (незаконная перевозка без цели сбыта наркотического средства, совершенные в крупном размере).

Суд установил, что подсудимый незаконно перевез на судне наркотические средства из г. Владивостока в г. Северо-Курильск, где был задержан сотрудниками ОМВД России по Северо-Курильскому городскому округу.

Подсудимый свою вину признал полностью.

Суд, согласившись с позицией прокурора, назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы условно сроком 3 года 6 месяцев с испытательным сроком в 4 года.

Приговор в законную силу не вступил, сообщили ТИА «Острова» в прокуратуре Сахалинской области.