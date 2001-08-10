За невыполнение требований прокурора оштрафовано сахалинское управление Ростехнадзора

Сахалинской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка по обращению председателя совета РОО «Экологическая вахта Сахалина» об отсутствии со стороны Управления Ростехнадзора по Сахалинской области контроля за соблюдением градостроительного законодательства при строительстве СТК «Горный воздух» пассажирской подвесной канатной дороги. Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

В связи с тем, что в ходе надзорных мероприятий доводы общественной организации нашли свое подтверждение, руководителю Управления Ростехнадзора по области внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.

С внесенным представлением Управление не согласилось и мер по устранению причин и условий, им способствовавших, не приняло.

В связи с этим, прокуратурой в отношении Управления и его руководителя возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ст.17.7 КоАП РФ (неисполнение законных требований прокурора).

Южно-Сахалинский городской суд, рассмотрев материалы административных производств, привлек Управление к административной ответственности в виде штрафа в сумме 50 тыс рублей, а должностное лицо – 2 тыс рублей.

Постановления суда в законную силу не вступили.