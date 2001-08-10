Сахалинская таможня приглашает граждан обращаться за консультацией

318 письменных обращений от физических и юридических лиц поступило в Сахалинскую таможню с начала 2018 года. На приеме у руководства таможни побывали 13 граждан, специалисты правового отдела предоставили 17 консультаций, сообщили ТИА «Острова» в ведомстве.

Граждан, в основном, интересовал порядок выдачи паспорта транспортного средства, как внести изменения в паспорт самоходной машины (тракторы, погрузчики, дорожно-строительные машины), а также правила перемещения через границу товаров и транспортных средств для личного пользования.

Юридические лица обращались с вопросами о вывозе и декларировании различных товаров, о предоставлении статистических данных, также поступали вопросы о процедуре переработки вне таможенной территории и заявления о выдаче копий документов (таможенного приходного ордера, таможенной расписки).

Справка

Любой гражданин может обратиться в Сахалинскую таможню с вопросами, входящими в компетенцию таможенных органов. О порядке предоставления государственной услуги по консультированию можно узнать по телефонам (4242) 49-12-59, 49-13-44.

О нарушениях, допускаемых сотрудниками таможни, о фактах коррупции, недостойного поведения должностных лиц Сахалинской таможни граждане могут сообщить на круглосуточный «телефон доверия» (4242) 22-70-02. Конфиденциальность гарантируется.

Кроме этого, граждане могут прийти на личный прием к руководству таможни. Запись на прием ведется по телефону (4242) 49-12-28.

Можно направить письменное обращение (693008, г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная 56) либо обратиться по электронной почте sakh@dvtu.customs.ru.