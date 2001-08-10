Тихоокеанское
информационное агентство
6 Августа 2018
Сегодня 14:54
63,45|73,47|0,00
Участникам WorldSkills подыщут работу на Сахалине
13:56, Сегодня | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

В торговом павильоне в Южно-Сахалинске запретили торговлю алкоголем

Прокуратурой г. Южно-Сахалинска проведена проверка по факту осуществления индивидуальным предпринимателем незаконной торговли алкогольной продукцией на территории городского округа. Об этом ТИА «Острова» сообщили в надзорном органе.

Установлено, что в нестационарном торговом павильоне «Холмское шоссе», индивидуальным предпринимателем, в нарушение законодательства, осуществляется реализация алкогольной продукции.

В связи с этим, прокурором в  суд направлено административное исковое заявление о признании деятельности предпринимателя незаконной.

Южно-Сахалинский городской суд, оценив доводы прокуратуры и предпринимателя, удовлетворил заявленные требования в полном объеме, запретив осуществлять розничную торговлю алкогольной продукцией в нестационарном торговом павильоне.

Решение суда не вступило в законную силу.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Другие

Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Фоторепортажи

    Полезные страницы

    Аналитика

    Опрос

    Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?