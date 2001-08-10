В торговом павильоне в Южно-Сахалинске запретили торговлю алкоголем

Прокуратурой г. Южно-Сахалинска проведена проверка по факту осуществления индивидуальным предпринимателем незаконной торговли алкогольной продукцией на территории городского округа. Об этом ТИА «Острова» сообщили в надзорном органе.

Установлено, что в нестационарном торговом павильоне «Холмское шоссе», индивидуальным предпринимателем, в нарушение законодательства, осуществляется реализация алкогольной продукции.

В связи с этим, прокурором в суд направлено административное исковое заявление о признании деятельности предпринимателя незаконной.

Южно-Сахалинский городской суд, оценив доводы прокуратуры и предпринимателя, удовлетворил заявленные требования в полном объеме, запретив осуществлять розничную торговлю алкогольной продукцией в нестационарном торговом павильоне.

Решение суда не вступило в законную силу.