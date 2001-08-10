Тихоокеанское
информационное агентство
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13:59, Сегодня | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Суд признал незаконной охрану гидротехнических сооружений силами ЧОПа

Заместитель прокурора Сахалинской области обратился в арбитражный суд с исковым заявлением о признании недействительным договора на оказание охранных услуг, заключенного между МКП «Городской водоканал» и ООО ЧОП «Вихрь». Об этом ТИА «Острова» сообщили в прокуратуре региона.

В обоснование иска прокурор указал, что по спорному договору ООО ЧОП «Вихрь» принял под охрану гидротехнические сооружения – водозаборы, обслуживаемые МКП «Городской водоканал».

При этом, в соответствии с законодательством,  указанные в спорном договоре объекты подлежат исключительно государственной охране, а ООО ЧОП «Вихрь» не относится к числу федеральных органов государственной власти в сфере обеспечения безопасности таких объектов.

Арбитражный суд Сахалинской области признал требования заместителя прокурора области обоснованными, и признал оспариваемый договор  недействительным.

Решение суда в законную силу не вступило.

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Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

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