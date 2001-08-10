В Охе осудили человека, уклонившегося от административного надзора

Охинским городским судом вынесен приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 314.1 ч.1 УК РФ (уклонение от административного надзора). Об этом ТИА «Острова» рассказали в региональной прокуратуре.

Суд установил, что, освободившись из мест лишения свободы, осуждённый зная, что в отношении него установлен административный надзор, неоднократно в течение 2018 года умышленно допускал нарушение установленных судом ограничений.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, приговорил подсудимого к 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.