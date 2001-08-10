Тихоокеанское
информационное агентство
7 Августа 2018
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11:33, Сегодня | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

В Охе осудили человека, уклонившегося от административного надзора

Охинским городским судом  вынесен приговор по уголовному делу в отношении  местного жителя, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 314.1 ч.1  УК РФ (уклонение от административного надзора). Об этом ТИА «Острова» рассказали в региональной прокуратуре.

Суд установил, что, освободившись из мест лишения свободы, осуждённый  зная, что в отношении него  установлен административный надзор,  неоднократно в течение 2018 года  умышленно допускал   нарушение установленных судом ограничений.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, приговорил подсудимого к 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

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